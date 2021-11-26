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Суд оставил в силе штрафы на шесть миллионов рублей в отношении Google

Илья Ашуров

Происшествия
Суд оставил в силе штрафы на шесть миллионов рублей в отношении Google
Фото: Pixabay

Таганский районный суд оставил в силе штрафы на шесть миллионов рублей в отношении американской компании Google LLC за неудаление запрещенного контента. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», суд оставил без изменения постановления мирового судьи от 19 августа этого года, по которым Google LLC был признан виновным в нарушениях по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению». Тогда суд постановил взыскать с поискового сервиса шесть миллионов рублей.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор составил новые административные протоколы за неудаление запрещенного контента в отношении мессенджера Telegram и соцсети TikTok.

Всего в суд поступило четыре административных протокола — по два на каждую компанию — по статье 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению» — прим. «ВМ»).

24 ноября суд оставил в силе административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении американской компании Facebook Inc. за неудаление запрещенного контента.

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