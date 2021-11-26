Песков заверил в получении Путиным всех данных об инциденте в Кузбассе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию об инциденте на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 26 ноября.

— Президент Путин, собственно, до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с Цивилевым, губернатором. Он получает всю информацию, — рассказал представитель Кремля.

Глава государства, как уточнил он, присоединился ко всем, кто скорбит в связи с этим происшествием. При этом Путин пока не планирует посещать Кузбасс, приводит слова Пескова ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.