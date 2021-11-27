Участников банкета во время траура в Кузбассе исключили из «Единой России»

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Организационные выводы и партийные взыскания уже вынесены после ситуации с банкетом экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко в день трагедии на шахте в Кузбассе. Бывший градоначальник и депутат городского совета Наталья Бурдина исключены из партии «Единая Россия». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, ситуация находится на контроле комиссии партии по этике, регионального отделения и лично секретаря отделения, члена Совета Федерации Алексея Синицына.

— Оргвыводы уже сделаны. Депутат городского совета Наталья Бурдина и бывший глава города Прокопьевска Вячеслав Старченко исключены из партии. И руководство регионального отделения, и комиссия партии по этике считают подобные действия недопустимыми и несовместимыми с членством в партии, — сказал Ревенко.

До этого экс-мэр сообщил, что никакого банкета в день его вступления в должность не предусматривалось. Кроме того, торжество заснял на видео незнакомый человек. Старченко добавил, что планирует обратиться в полицию с целью разобраться в ситуации объективно. Он также хочет лично встретиться с губернатором региона Сергеем Цивилевым и обсудить этот вопрос.

Главу города Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку из-за банкета по случаю назначения на пост в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. Он уточнил в своем Telegram-канале, что люди на том банкете не имели сердца, а Старченко отправлен в отставку.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 51.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.