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Проект «Мама онлайн» пригласил москвичей на бесплатный курс по технике речи

Евгений Белоусов

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Проект «Мама онлайн» пригласил москвичей на бесплатный курс по технике речи
Фото: freepik.com

В рамках проекта «Мама онлайн» центр развития карьеры «Техноград» подготовил курс лекций, которые помогут освоить технику речи. Бесплатный онлайн-курс «Речи для жизни и карьеры» стартует 2 декабря.

Всего предусмотрено четыре вебинара, на которых слушательниц познакомят с правилами дикции и артикуляции, управления голосом, а также логикой и физиологией речи. Вебинары проведет журналист и педагог Юлия Шустрова, обладающая богатым опытом постановки речи и голоса политикам и крупным бизнесменам. Основываться курс будет на диагностике речи по системе архетипов Карла Юнга и преподавании логики речи по журналистской системе.

— Проект «Мама онлайн» помогает слушательницам не только освоить новую цифровую профессию, но и улучшить универсальные личностные компетенции. Этот курс будет полезен всем участницам, поскольку чистая речь и умение управлять своим голосом – важный атрибут успеха, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Первый вебинар будет посвящен физиологии речи и поможет справиться с психологическим барьером перед публичным выступлением. На втором вебинаре участницам расскажут о дефектах дикции и артикуляции, которые могут испортить первое впечатление о спикере.

Третий вебинар научит управлять голосом и создавать с его помощью разные образы. На заключительном занятии участницы разберут логику речи и основы последовательного изложения своих мыслей.

Подробнее с расписанием курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также сообщалось, что центр «Моя карьера» проведет в декабре серию мотивационных мероприятий, которые помогут выстроить карьерную стратегию на 2022 год.

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