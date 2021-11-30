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«Ее голова лежала у меня на ноге»: стало известно, как Градский спас жизнь Пугачевой

Дарья Чентаева

Общество
«Ее голова лежала у меня на ноге»: стало известно, как Градский спас жизнь Пугачевой
Фото: Youtube / Москва 24

Народный артист России, музыкант Александр Градский однажды спас Аллу Пугачеву от смерти. Певице стало невыносимо плохо, медики долго не приезжали, а окружающие не реагировали на ситуацию. Тогда музыкант оказался единственным помощником исполнительницы.

С момента смерти Градского коллеги музыканта вспоминают его в социальных сетях и телевизионных передачах. В одной из таких программ вспомнили историю, связанную с ним и Примадонной. О ней Градский рассказал сам в одном интервью.

— Мы сидели, большая пьянка, ей было очень нехорошо. Она себя плохо почувствовала и не могла вообще двинуть ни рукой, ни ногой. И вот полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала у меня на ноге, потому что ее надо было поднять. Полтора часа не могла приехать скорая, — рассказывал музыкант, передает Пятый канал.

Продюсер проекта Первого канала Юрий Аксюта рассказал о том, как продолжит существовать музыкальное шоу «Голос» после смерти одного из наставников Александра Градского. По его словам, незаменимые люди есть, именно таким человеком был мэтр. Но остановить проект в середине сезона невозможно. Такое решение будет нечестным по отношению к участникам и зрителям.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной стал инфаркт головного мозга.

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