Журналист предупредил о высокой вероятности распада США

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Вероятность распада США в настоящее время существенно выше, нежели в начале века. Об этом заявил американский журналист Макс Гастингс во вторник, 30 ноября.

По данным опроса Университета Вирджинии, который он приводит, 52 процента избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за образование отдельных государств из «республиканских» штатов. Аналогичной позиции по отношению к «демократическим» штатам придерживается 41 процент респондентов, поддерживающих нынешнего лидера Джо Байдена.

Страна, как уверен обозреватель, всегда расширялась с момента основания, но в то же время была расколота из-за идеологических причин. Захотеть выйти из состава страны могут штаты Калифорния и Техас, предположил публицист.

Американцы накапливают крупную волну гнева с непредсказуемым исходом, предупредил он. Немедленного распада США ждать не стоит, но вероятность этого намного больше, чем 20 лет назад, приводит слова Гастингса Bloomberg.

24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.