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Опубликованы кадры с Градским на каталке во время съемок «Голоса»

Анастасия Колоскова

Общество
Опубликованы кадры с Градским на каталке во время съемок «Голоса»
Фото: starhit.ru

Фотографии и видео, на которых Александра Градского увозят со съемок шоу «Голос», где он выступал в качестве наставника, появились в Сети. Их опубликовал портал Starhit в четверг, 2 декабря.

— Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колесиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, — цитирует издание слова анонимного источника со съемочной площадки.

До этого певец Леонид Агутин на церемонии прощания с народным артистом вспомнил их последнюю встречу, которая состоялась как раз на съемках «Голоса». По словам исполнителя, Градский чувствовал себя «ужасно», однако убедить композитора заняться собой никто не смог бы. Агутин рассказал, что Градский из-за плохого самочувствия последнее время проводил в кровати, откуда отправлялся на съемки с твердым намерением работать.

Также Агутин сообщил, что композитор испытывал проблемы с ногами. Градский признавался, что боится ходить самостоятельно, чтобы не упасть и не «подвести всех».

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной стал инфаркт головного мозга. Прощание с Градским состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

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