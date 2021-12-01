Агутин рассказал о последней встрече с Градским

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Певец Леонид Агутин на церемонии прощания с народным артистом Александром Градским вспомнил их последнюю встречу.

— Виделись на съемках в этом месяце. Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой, — рассказал артист.

По словам Агутина, Градский из-за плохого самочувствия последнее время проводил в кровати, откуда отправлялся на съемки с твердым намерением работать. При этом переубедить композитора никто не смог бы.

Музыкант рассказал, что Градский для него был «истиной в последней инстанции» и человеком, к которому можно было обратиться за советом, сообщает ФАН.

До этого Агутин признавался, что на съемках последних выпусков «Голоса» у Градского были проблемы с ногами.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал много музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».