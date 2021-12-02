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Длинный гудок МЧС дадут в Кузбассе в память о жертвах на «Листвяжной»

Иван Юминов

Происшествия
Длинный гудок МЧС дадут в Кузбассе в память о жертвах на «Листвяжной»
Фото: МЧС

Длинный гудок МЧС будет дан в Кемеровской области 3 декабря в память о жертвах взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в четверг, 2 декабря.

— Напряжение потихоньку уходит, завтра в 08:21 на всей территории Кузбасса, несмотря на то, что погибшие были только в восьми муниципалитетах, к строго отведенным местам придут шахтеры, родственники и друзья погибших и пострадавших для возложения цветов. Одновременно будет дан длинный гудок МЧС и будут звенеть колокола во всех православных соборах Кузбасса, — рассказал чиновник.

Факт смерти 36 человек, чьи тела еще не подняли на поверхность, был установлен через суд, уточнил он. Данное решение позволит их семьям получить выплаты без задержек, приводит слова Цивилева ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

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