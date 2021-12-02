Спасатели подняли на поверхность тела трех погибших на «Листвяжной»

Фото: СК РФ

Тела еще трех горняков, погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняты на поверхность. Об этом сообщили в МЧС в четверг, 2 декабря.

— На поверхность транспортированы тела еще трех человек, — приводит сообщение РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.