Спасатели подняли на поверхность тела трех погибших на «Листвяжной»
Тела еще трех горняков, погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняты на поверхность. Об этом сообщили в МЧС в четверг, 2 декабря.
— На поверхность транспортированы тела еще трех человек, — приводит сообщение РИА Новости.
25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.
В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.
Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.
СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.