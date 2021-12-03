Врачи назвали продукты, которые помогут предотвратить изжогу

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Врачи сообщили, что некоторые продукты вызывают или усугубляют кислотный рефлюкс, то есть изжогу, например, кофе и шоколад. Также есть продукты, которые могут помочь предотвратить изжогу.

По словам медиков, щелочные продукты, те, которые имеют более высокий рН, могут компенсировать сильную желудочную кислоту. Это бананы, дыни, цветная капуста, фенхель и орехи.

Еще один способ предотвратить изжогу — употреблять больше водянистой пищи, которая может разбавлять и ослаблять желудочные кислоты. К таким продуктам относятся: сельдерей, огурец, салат, арбуз, супы на основе бульона.

Также могут помочь предотвратить изжогу продукты с высоким содержанием клетчатки: цельные зерна, такие как овсянка, кускус и коричневый рис; корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь и свекла; и зеленые овощи, такие как спаржа, брокколи и зеленая фасоль.

Кроме того, врачи сообщили, что тем, кто страдает от изжоги, полезно пить обезжиренное молоко, есть имбирь и употреблять яблочный уксус.

Еще медики рекомендуют похудеть, чтобы помочь снизить частоту кислотного рефлюкса, сообщается на портале Express.

Доктор Мясников объяснил, вреден ли парацетамол для печени. Он отметил, что обычно парацетамол противопоставляется всем остальным обезболивающим нестероидным препаратам — индометацину, диклофенаку, которые небезвредны и вызывают язву и эрозию желудка, вызывают проблемы с сердцем вплоть до инфаркта у пожилых людей. А парацетамол можно применять всем: и пожилым, и детям, и взрослым. Врач напомнил, что максимальная дозировка парацетамола в сутки — 4 грамма.