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Тела еще 12 погибших на шахте «Листвяжная» подняты на поверхность

Илья Ашуров

Происшествия
Тела еще 12 погибших на шахте «Листвяжная» подняты на поверхность
Фото: СК РФ

В Кемеровской области спасатели подняли на поверхность тела еще 12 погибших на шахте «Листвяжная». Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще 12 человек. Работы продолжаются, — цитирует ведомство ТАСС.

Добавляется, что до настоящего момента остается неизвестным местоположение 15 тел погибших. Спасатели ведут их поиск.

В пятницу, 3 декабря, во всех храмах Кемеровской области прошла панихида по погибшим на шахте «Листвяжная».

До этого в память о погибших по всему Кузбассу состоялось возложение цветов. Губернатора региона Сергея Цивилева возложил цветы на Алее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали 99 человек, из которых 51 погиб, в том числе пять спасателей. Среди пострадавших в основном числятся шахтеры, однако есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца. Позже сторона защиты всех обвиняемых по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обжаловала их арест.

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