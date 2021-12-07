Синоптики предупредили жителей Москвы о мокром снеге 7 декабря

Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 7 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода с обильными осадками в виде мокрого снега.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс одного до минус четырех градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–6 метров в секунду, его порывы могут достигать до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 99 процентов, передает портал «Метеоновости».

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада во вторник, 7 декабря. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильный снегопад с порывами ветра до 15 метров в секунду. В отдельных районах столицы может выпасть до 15 сантиметров осадков.

До этого дептранс призвал столичных автомобилистов отказаться от поездок 7 декабря из-за рекордного снегопада.

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий снегопад станет сильнейшим за всю послевоенную историю.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.