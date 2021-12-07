Источник: Открывший стрельбу в МФЦ был в невменяемом состоянии

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Мужчина, открывший стрельбу в центре государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы, находился в невменяемом состоянии. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах во вторник, 7 декабря.

По его информации, конфликта между злоумышленником, посетителями и сотрудниками офиса МФЦ не было. Однако он решил открыть огонь.

— Мужчина открыл стрельбу из незарегистрированного пистолета, хотя ни с кем не вступал в конфликт. Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ «Жилищник», а затем — охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути, — цитирует источник агентство городских новостей «Москва».

Собеседник добавил, что напавший на центр госуслуг гражданин имел при себе сумку с проводами. В настоящий момент ее содержимое проверяют криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ.

Во время допроса задержанный вел себя неадекватно. Он говорил полицейским о «пандемии и мировом заговоре».

Также источник добавил, что задержанного злоумышленника отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Вечером 7 декабря стало известно, что врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели операцию 10-летней девочке, которая получила травмы в ходе стрельбы.