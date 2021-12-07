Сергей Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ охранника

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что погибший во время нападения на центр государственных услуг «Рязанский» охранник проявил героизм. Инцидент произошел на юго-востоке столицы во вторник, 7 декабря.

Глава города также назвал героем сотрудника полиции, который задержал злоумышленника.

— Погибший сотрудник охраны в МФЦ Рязанского района Алексей Рузлев повел себя геройски: в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев: один, без оружия, задержал преступника. Настоящие герои. Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть, — передает РИА Новости слова Сергея Собянина.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Вечером 7 декабря стало известно, что врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели операцию 10-летней девочке, которая получила травмы в ходе стрельбы.