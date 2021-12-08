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Крупнейшие кинотеатры в России отказались выпускать в прокат «Елки 8»

Михаил Алимов

Общество
Крупнейшие кинотеатры в России отказались выпускать в прокат «Елки 8»
Кадр из фильма «Елки-7» / 2020 год

Российский фильм «Елки 8» отказались выпускать в прокат четыре крупнейших отечественных сети кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар» и объединенные «Синема парк» с «Формулой кино». Об этом говорится в материале газеты «Коммерсантъ».

Причиной этому стал небольшой промежуток времени между показом фильма в кинотеатрах и его релизом на онлайн-площадках. Обычно он составляет восемь недель, а свежий фильм от компании Bazelevs планируют опубликовать на портале IVI спустя две недели после премьеры в кинотеатре, передает издание.

Режиссер картины Антон Богданов рассказал РИА Новости, что такое решение принято из-за пандемии и сложной эпидемической ситуации.

— Насколько мне известно, эти меры были приняты из-за пандемийных моментов, потому что когда решили вернуть «Елки», конечно же, все захотели… А снимать-то надо на что-то. А кинотеатры закрываются, а прокат маленький, и в итоге вот было принято решение сначала о гибридном релизе — одновременно выходить на платформе и в кинотеатрах, потом принято было решение о разделении, потом было принято о переносе даты, — сообщил он агентству.

Компания не планировала терять крупнейшие сети из-за малого срока между оффлайн и онлайн премьерами фильма, но они настаивают на сроке в восемь недель и пока консенсус не достигнут, отметил режиссер.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря предоставить владельцам «Пушкинской карты» возможность покупать билеты на российское кино.

«Пушкинская карта» — специальная карта для молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется три тысячи рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.

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