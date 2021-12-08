Врач перечислил первые признаки обморожения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Профессор кафедры поликлинической терапии, доктор медицинских наук Юрий Конев назвал первые признаки обморожения.

По его словам, при переохлаждении организма появляется слабость, сонливость с последующей потерей сознания, угнетением дыхания и сердечной деятельности.

— Онемение конечностей, похолодание, изменение цвета — первые симптомы, которые говорят о том, что надо срочно покидать эту температурную аномалию, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Также может возникнуть чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев ситуацию исправит согревание на протяжении 20–30 минут. Согревать кожу необходимо теплой, но не горячей водой, иначе это может привести к повреждению сосудов.

Юрий Конев считает, что самое главное в профилактики обморожения — это правильно подобранная одежда. Она должна быть многослойной и ветроустойчивой.

В начале недели 14 петербуржцев попали в больницу с обморожениями конечностей. Половина травм — поверхностные, еще 50 процентов — глубокие. 6 декабря в городе были зафиксированы рекордные морозы до минус 21 градуса, передает ФАН.

До этого спасатель рассказала, что опасно делать при обморожении.