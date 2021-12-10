«Все сдерживаемое вырвалось наружу»: бывшая жена убийцы из МФЦ прокомментировала произошедшее

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов является психически неустойчивым человеком. Об этом заявила бывшая жена Глазова.

По ее словам, поведение Глазова изменилось после командировки в Малайзию. Но даже, несмотря на эти изменения, предпосылок к трагедии не было.

— Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла, — сказала женщина в разговоре с «МК».

Также экс-супруга Глазова отметила, что он интересовался оружием. При нем всегда был нож, также он планировал приобрести травматическое оружие.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести.

В четверг, 9 декабря, суд арестовал Глазова на два месяца — до 7 февраля 2022 года.

До этого мужчина признал вину в убийстве людей. Членам ОНК мужчина рассказал, что пришел в МФЦ получать паспорт. Там его попросили надеть маску, заявив, что иначе документ он не получит. Это и послужило причиной произошедшего.

Также Глазов заявил, что «в санитарные правила не верит». Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».