Прокуратура просит лишить водительских прав мужчину, устроившего крупное ДТП на ТТК
Столичная прокуратура просит суд лишить водительского удостоверения мужчину, который 21 декабря устроил крупное ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом в пятницу, 24 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
— В суд направлено исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами и признании недействительным водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, — говорится в сообщении официального Telegram-канала столичной прокуратуры.
До этого в ведомстве сообщили, что виновник крупного ДТП состоит на учете в психдиспансере с диагнозом, «наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами». При этом у него есть действующее до 2027 года водительское удостоверение.
ДТП на Третьем транспортном кольце
Авария произошла 21 декабря около 10 утра на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед развязкой с Кутузовским проспектом. Изначально сообщалось, что участниками ДТП стали 13 машин, позже число поврежденных транспортных средств увеличилось до 20.
ДТП спровоцировал 34-летний водитель микроавтобуса GMC. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении.
После случившегося его увезли на процедуру медицинского освидетельствования.
Основную информацию о случившемся, а также о предполагаемом виновнике ДТП, читайте в материале «Вечерней Москвы».