Прокуратура просит лишить водительских прав мужчину, устроившего крупное ДТП на ТТК

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Столичная прокуратура просит суд лишить водительского удостоверения мужчину, который 21 декабря устроил крупное ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом в пятницу, 24 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— В суд направлено исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами и признании недействительным водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, — говорится в сообщении официального Telegram-канала столичной прокуратуры.

До этого в ведомстве сообщили, что виновник крупного ДТП состоит на учете в психдиспансере с диагнозом, «наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами». При этом у него есть действующее до 2027 года водительское удостоверение.

ДТП на Третьем транспортном кольце

Авария произошла 21 декабря около 10 утра на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед развязкой с Кутузовским проспектом. Изначально сообщалось, что участниками ДТП стали 13 машин, позже число поврежденных транспортных средств увеличилось до 20.

ДТП спровоцировал 34-летний водитель микроавтобуса GMC. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении.

После случившегося его увезли на процедуру медицинского освидетельствования.

Основную информацию о случившемся, а также о предполагаемом виновнике ДТП, читайте в материале «Вечерней Москвы».