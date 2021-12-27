Британские врачи назвали заметное на коже проявление «омикрон»-штамма коронавируса

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Кожная сыпь является одним из клинических проявлений «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Express.

Эксперты отметили, что в ходе исследования приложения ZOE COVID Study сыпь наблюдалась у пациентов как на ранних стадиях заболевания, так и в течение долгого периода.

У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят, говорится в материале.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.