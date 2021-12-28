«Я не позволяю себе забыть»: Болдуин — о последствиях трагедии на съемках фильма

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Актер Алек Болдуин рассказал, что даже через год после случившегося не сможет забыть о трагедии, которая произошла на съемках фильма «Ржавчина». Он опубликовал соответствующий пост у себя на странице в Instagram.

— Конечно, мне хотелось бы однажды оставить это все позади. Однако никто из тех, кто причастен к этой трагедии, уже не сможет жить как раньше, потому что погиб человек, — откровенничает актер.

Ранее Болдуин вместе со своей женой отметили, что трагедия сильно повлияла на их жизнь. Однако у пары шестеро детей, и они обязаны жить дальше.

— Я не позволяю себе забыть о случившемся, не проходит и дня, чтобы я не думал об этом, — подытожил актер в Instagram.

Инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Из-за выстрела погибла Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

В настоящий момент ведется расследования. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

7 ноября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Болдуин мог застрелить Хатчинс специально. Политик отметил, что голливудский артист всегда был «проблемным парнем», однако талантливым. Из-за этого Трамп удивился, как Болдуин не проверил оружие на наличие патронов и впоследствии стал фигурантом смертельного инцидента.