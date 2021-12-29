«Телефоны будут не нужны»: обнародованы предсказания Ванги на 2022 год

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Мир в год Голубого Водяного Тигра, согласно предсказаниям болгарской прорицательницы Ванги, ожидает революция в технологиях. Об этом заявил Борис Кючуков, навещавший ее в 1993 году.

— Люди научатся слышать воздух, как радио, и телефоны будут не нужны. Левая рука станет как машина, будем получать информацию и передавать, — рассказал мужчина.

Люди, по его словам, смогут «махнуть рукой и увидеть все, как в телевизоре». Им же придется срезать провода, так как, по мнению Ванги, ток больше не понадобится, отметил Кючуков в эфире Первого канала.

29 декабря Кючуков также рассказал, что Россию в грядущем году, согласно предсказаниям Ванги, ожидают благоприятные события. Двойка, по его словам, символизирует собой единство и гармонию. Год Голубого Водяного Тигра, по мнению Ванги, окажется для России благоприятным, а далее будет «все лучше и лучше», заключил он.

28 декабря сообщалось, что представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в следующем году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.

Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.