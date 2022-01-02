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Десять человек эвакуировали в Москве из-за похожего на гранату предмета

Иван Юминов

Происшествия
Десять человек эвакуировали в Москве из-за похожего на гранату предмета
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Десять человек эвакуировали из дома на севере Москвы из-за похожего на гранату предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы в воскресенье, 2 января.

Инцидент произошел в одной из квартир в СВАО. Правоохранительные органы начали проверку, отмечает РИА Новости.

26 декабря произошел похожий случай в ТЦ «Метрополис». Мужчина попытался украсть в магазине косметики духи. Злоумышленника задержали и предложили оплатить товар. В ответ на это мужчина начал угрожать гранатой.

Всех посетителей торгового центра срочно эвакуировали. Чуть позже в Сети появились видеозаписи эвакуации людей из «Метрополиса». Мужчине удалось скрыться.

По словам очевидцев, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». Позднее в МВД сообщили, что принимают все меры для задержания злоумышленника. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

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