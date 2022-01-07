Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дети Пугачевой и Галкина поздравили звездных родителей с рождественскими праздниками

Виктория Сикерина

Общество
Дети Пугачевой и Галкина поздравили звездных родителей с рождественскими праздниками
Фото: instagram/maxgalkinru

Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с рождественскими праздниками и подарили им подарки, которые сделали накануне своими руками. Момент поздравления шоумен Максим Галкин снял на видео, которое опубликовал на странице в личном блоге.

Первой подарок вручила Лиза. Девочка смастерила праздничные открытки и выучила стихотворение. Галкин предположил, что она сама сочинила произведение, однако Лиза призналась, что «откопала его в интернете».

Гарри решил порадовать Аллу Пугачеву и Максима Галкина поделкой из шишек на зимнюю тематику. Родители искренне похвалили ребенка за красивую работу.

Подписчики Галкина в Instagram тут же отреагировали на видеоролик. Они восхитились воспитанием детей звездных родителей и поздравили их с Рождеством.

На днях российский ведущий и шоумен Максим Галкин решил развлечь своих детей в период зимних холодов. Так, прославленный юморист устроил в своем имении настоящие заезды на санях. Этими счастливыми мгновениями в кругу семьи он поделился на своей странице в соцсети.

Читайте также:
Семья Пугачевой и Галкина Дети Рождество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Все мнения
О проекте