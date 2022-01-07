Дети Пугачевой и Галкина поздравили звездных родителей с рождественскими праздниками

Фото: instagram/maxgalkinru

Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с рождественскими праздниками и подарили им подарки, которые сделали накануне своими руками. Момент поздравления шоумен Максим Галкин снял на видео, которое опубликовал на странице в личном блоге.

Первой подарок вручила Лиза. Девочка смастерила праздничные открытки и выучила стихотворение. Галкин предположил, что она сама сочинила произведение, однако Лиза призналась, что «откопала его в интернете».

Гарри решил порадовать Аллу Пугачеву и Максима Галкина поделкой из шишек на зимнюю тематику. Родители искренне похвалили ребенка за красивую работу.

Подписчики Галкина в Instagram тут же отреагировали на видеоролик. Они восхитились воспитанием детей звездных родителей и поздравили их с Рождеством.

На днях российский ведущий и шоумен Максим Галкин решил развлечь своих детей в период зимних холодов. Так, прославленный юморист устроил в своем имении настоящие заезды на санях. Этими счастливыми мгновениями в кругу семьи он поделился на своей странице в соцсети.