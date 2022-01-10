КНБ ликвидировал две террористические ячейки в Алма-Ате

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Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) сообщил о ликвидации двух террористических ячеек, боевики которых участвовали в уличных боях в Алма-Ате. Об этом сообщается в понедельник, 10 января, на сайте ведомства.

Среди задержанных есть и иностранный гражданин. Предполагается, что именно он возглавлял одну из ячеек. По версии следствия, мужчина прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры. Организован розыск его пособников.

Члены данных террористических ячеек участвовали в массовых беспорядках в городе с 4 по 8 января 2022 года. При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все происходящее в Казахстане — это плод бегства Соединенных Штатов из Афганистана. Оно дало толчок развитию экстремистских идей в регионе.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.