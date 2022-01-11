Военный эксперт назвал страны, которые ожидает участь Казахстана

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События, произошедшие в Казахстане в начале 2022 года, могут повториться в ряде других стран постсоветского пространства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, достаточно сложная политическая и экономическая обстановка складывается в Киргизии, Туркмении и Таджикистане. В перспективе там могут вспыхнуть масштабные протесты среди населения, допустил эксперт.

— Нестабильная ситуация среди стран бывшего Советского Союза сейчас наблюдается в Киргизии, где власть всецело имеет поддержку силовых структур. Потенциальные протесты могут возникнуть в Таджикистане, учитывая его близость к Афганистану. Также растет напряжение в Туркменистане, который в недалеком будущем может стать новым полем для революций по «майданному принципу», — сказал Евсеев.

В свою очередь политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» заметил, что подобные революции пережили в своей истории Украина, Грузия и Белоруссия. Среди стран ближнего зарубежья протестная волна, приведшая к свержению президента, произошла в Сербии (при Слободане Милошевиче) и Словакии (при Владимире Мечьяре).

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость топлива в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции. В тот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

7 января сообщалось, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. Уточняется, что в республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.