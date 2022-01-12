Парковка для столичных медиков и волонтеров останется бесплатной в 2022 году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В 2022 году парковка для столичных медиков и волонтеров останется бесплатной. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что право на льготу можно подтвердить с помощью сотрудников департамента здравоохранения — они создают специальные списки работников депздрава и волонтерских организаций, которые затем передают в дептранс.

— По поручению мэра Москвы с весны 2020 года парковка для медработников и волонтеров стала бесплатной. За это время ей воспользовались свыше 217 тысяч раз. Врачи и добровольцы уже два года работают в тяжелейших условиях пандемии. Они помогают справиться с болезнью, а тем, кто находится в зоне повышенного риска, — не заболеть, — цитирует Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

Он отметил, что власти стремятся оказать любую помощь медработникам в это непростое время.

В декабре сообщалось, что бесплатный паркинг появился в районе Коптево на севере Москвы на месте объекта самовольного строительства. Автостоянку оборудовали на улице Новая Ипатовка. До этого здесь располагались нелегальные автосервис и пункт оформления машин в ремонт.