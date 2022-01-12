Политолог оценил назначение Аскара Умарова на пост министра информации Казахстана

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Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал назначение Аскара Умарова на должность министра информации Казахстана.

По словам политолога, неоднократно Аскар Умаров позволял себе неоднозначные высказывания в адрес российской стороны, поэтому на сегодняшний день непонятно, чего ждать от такого назначения в дальнейшем и не окажет ли это негативное влияние на двусторонние отношения.

Политолог Марков добавил, что подобные назначения нельзя рассматривать, как внутренние дела Казахстана, так как они оказывают значительное влияние на отношения между странами, передает Nation News.

— Все шокированы и ждут объяснений. Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России, — отметил он.

Ранее стало известно, что Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Аскар Умаров. Ранее он занимал должность вице-министра.

До этого политолог оценил назначение Смаилова премьер-министром Казахстана. Андрей Чеботарев отметил, что новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отличается своей дистанцированностью от различных элит, и именно такой человек сейчас необходим во главе правительства президенту Касыму-Жомарту Токаеву.