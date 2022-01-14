В Госдуме поддержали решение перенести рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах является правильным, так как документ требует доработки. Такое мнение в пятницу, 14 января, выразил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

— Решение отложить правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом «омикрон» и плюс есть определенные «серые места», которые нужно доработать, — цитирует парламентария РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. Теперь правительство будет вносить поправки к законопроекту. Так, например, с 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом для входа в общественные места.

Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос о снятии документа будет обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 17 января.

2 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.