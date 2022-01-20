Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Собяниным

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что часто общается с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом он рассказал на встрече с главой столицы в четверг, 20 января.

— Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте и по телефону, и встречаемся лично. Всякие совещания, и напрямую работаем, — передает его слова ТАСС

При этом президент обратился к Сергею Собянину с предложением рассказать о ситуации в Москве в целом. Владимир Путин захотел услышать, какие дальнейшие задачи будут решать столичные власти.

Также мэр рассказал, что численность населения в Москве увеличилась за 10 лет на полтора миллиона. Таким образом, в настоящий момент этот показатель равен 13 миллионам горожан.

Кроме того, в ходе беседы с лидером государства он подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика столицы справляется с условиями пандемии COVID-19.

Мэр доложил, что столичная инфраструктура полностью готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Глава города подчеркнул, что будущий павильон мероприятия возведут недалеко от московского аэропорта Внуково.