МИД Китая прокомментировал «просьбу» Си Цзиньпина о ненападении на Украину

Фото: Минобороны РФ

«Просьба» председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину о ненападении на Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине является ложью и фейком. Об этом в понедельник, 24 января, заявили в МИД Китая.

Целью подобных заявлений становятся не только провокации, но и подрыв Олимпиады, передает РИА Новости.

Накануне посольство КНР в Москве заявило, что публикация СМИ Соединенных Штатов Америки о «просьбе» председателя КНР Си Цзиньпина к президенту Российской Федерации Владимиру Путину «о ненападении на Украину во время Олимпиады в Пекине» является фейком и провокацией.

В субботу, 22 января, американские СМИ сообщили, что китайский лидер Си Цзиньпин мог во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным обратиться к нему с просьбой «не вторгаться» на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, имя которого не называется.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.