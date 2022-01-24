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Депутаты Госдумы подготовят вопросы для отчета правительства

Иван Юминов

Общество
Депутаты Госдумы подготовят вопросы для отчета правительства
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил фракциям и профильным комитетам подготовить вопросы для отчета правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в понедельник, 24 января.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании совета Госдумы в понедельник поручил до 14 февраля подготовить вопросы от политических фракций и профильных комитетов к отчету правительства России, который состоится в весеннюю сессию, — отмечается на сайте Госдумы.

18 января Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Ивану Мельникову подготовить предложения по оценке эффективности работы комитетов нижней палаты парламента. По его словам, в настоящее время нагрузка между комитетами распределяется неравномерно.

Из-за увеличения количества комитетов правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов и по ним оценивать итоги работы, подчеркнул спикер. Володин уточнил, что по состоянию на сегодняшний день более 70 процентов законопроектов распределены между десятью комитетами, а остальные 30 процентов — между остальными 22.

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