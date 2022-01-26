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Родственница Градского возмутилась словам соседа мэтра о войне за наследство музыканта

Георгий Соланович

Общество
Родственница Градского возмутилась словам соседа мэтра о войне за наследство музыканта
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Двоюродная сестра композитора Александра Градского Наталья считает обвинения соседа композитора журналиста Андрея Караулова беспричинными. Об этом родственница заявила в разговоре с «Собеседником».

Напомним, что Караулов обвинил старших детей Градского в причастности к ограблению вдовы музыканта – тогда похитители вынесли из дома около 100 миллионов рублей. Наталья уверена, что наследники ни в чем невиновны.

— Уважаемый, прекратите травлю детей Александра Градского. Почитать про вас, так волосы дыбом. Волк нападает, если голоден, а вы? Голодный? Что за цели вы преследуете? Дети Градского прекрасно воспитанные и интеллигентные люди, — заключила она.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

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