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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса более 25 тысяч человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса более 25 тысяч человек
Фото: pixabay.com

В столице за сутки вылечились от коронавируса 25 936 человек. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии московские врачи вылечили от болезни 2 094 533 пациента.

Количество новых случаев за сутки составило 11 521. Это значит, что в столице выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 в 2,3 раза больше людей, чем заболели.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса более 25 тысяч человек Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Госпитализированы с этим диагнозом 1528 человек. К аппарату ИВЛ подключены 614 пациентов. За сутки в городе скончались от коронавируса 82 человека, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне столичные медики рассказали «Вечерней Москве», какие обследования необходимо провести после перенесенного коронавируса и на что обратить особое внимание после болезни.

Даже после того как человек выздоровел после коронавируса, в его аптечке должны быть пульсоксиметр для измерения сатурации — уровня кислорода в крови, а также тонометр — для того, чтобы следить за показателями артериального давления. Помимо этого, после того как переболевший оправился от коронавируса, стоит сдать анализы. Проверить важные показатели надо спустя две–четыре недели после того, как закрыт больничный лист.

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