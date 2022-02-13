«Посылаю лучи поддержки»: Плющенко прокомментировал ситуацию с Валиевой на Олимпиаде

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Камила Валиева — удивительная фигуристка с редчайшим талантом. Она добьется в жизни очень многого. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Он назвал ее одной из лучших фигуристок в истории дисциплины. Валиева стала кумиром для тысяч начинающих спортсменов. Она поднимает фигурное катание на совершенно новый уровень.

— Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения ее мечты! Фигурное катание — это не только спорт, а это еще искусство. Нужно, чтобы дошло и тронуло душу каждого! Нет сомнений, что Камила достучалась и тронула всех любителей и экспертов фигурного катания нашей планеты! Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием! Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов, — написал Плющенко в своем Instagram.

До этого сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой из-за ситуации с положительной допинг-пробой. Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс также заявил, что торжественное награждение фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоится после завершения дела российской спортсменки Камилы Валиевой. Точная дата пока неизвестна.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».