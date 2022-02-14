Психолог рассказала, что говорят о характере женщины ее любимые цветы

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Психолог Екатерина Длин рассказала о чертах характера любительниц полевых цветов и роскошных букетов.

Так, по словам эксперта, если женщина любит полевые цветы (ромашки, подсолнухи, васильки), то у нее открытая душа и простые запросы в жизни. Такие дамы не хватают звезд с неба и проходят мимо люксовых бутиков. При этом неважно, какого размера букет, определяющим станет то, что место произрастания невзрачных с первого взгляда цветов — широкие поля и луга. Они ассоциируются с родными просторами и теплом домашнего очага. Такая женщина всегда посочувствует, накормит, напоит и колыбельную споет, отметила психолог.

Любовь к авторским композициям цветов говорит о том, что у женщины имеется вкус, она знает себе цену, и хочет получить должное к себе внимание, подчеркнула Длин.

Огромные букеты обожают максималистки, которым важно заявить о себе, показать всему миру, какие они выдающиеся. Демонстративность — это их преобладающая черта. Подтверждение этому — стремление непременно разместить цветы в соцсети, чтобы получить восторженные комментарии, причем как со стороны мужчин, так и женщин.

Психолог считает такое стремление показушности у женщин аналогично демонстрации марки автомобиля у мужчин. Через дорогой букет дамы пытаются поднять свою значимость, передает Пятый канал.

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