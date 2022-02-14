В МОК сообщили, что делать выводы по делу Валиевой пока преждевременно

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Преждевременно делать какие-либо выводы о виновных по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Оно рассматривается как единичный случай. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

— На ОКР никто не указывал, как на виновника ситуации с Валиевой. Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю, — передает его слова РИА Новости.

Билборды в поддержку Камилы Валиевой появились в Москве. Программа поддержки совместно с Олимпийским комитетом России была запущена с момента старта зимней Олимпиады, сообщили в департаменте СМИ и рекламы города. Уточняется, что лица чемпионов появятся на экранах по итогам объявления результатов на Олимпиаде.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».