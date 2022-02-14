Гендир CAS: Дело Валиевой не рассматривалось бы в случае своевременного извещения о допинге

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал бы дело российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой во время Олимпийских игр, если бы информация о ее положительной допинг-пробе появилась своевременно. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил гендиректор суда Мэтью Риб.

— Мы бы не рассматривали это дело, если бы процедуры тестирования были бы завершены за неделю или десять дней, что является стандартом на Олимпиадах, — цитирует Риба РИА Новости.

Накануне CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».