«Найди в себе силы»: Тарасова дала напутствие фигуристке Камиле Валиевой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российской фигуристке Камиле Валиевой нужно собраться и откатать свою программу, не думая о скандале, частью которого она стала. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Вечерней Москве» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

— Я хотела бы сказать, чтобы она нашла в себе силы, собралась и откатала (свою программу — прим. «ВМ»). И не вспоминала ничего. Ни их слов, ни наших, — сказала собеседница «ВМ».

До этого Тарасова назвала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям на Олимпиаде оправданным и верным. По ее словам, общественности очевидно, что спортсменка не виновата в своей положительной допинг-пробе. Она также пожелала россиянке удачи в личных соревнованиях.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники — Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.