Духовник сборной России пообщался с Валиевой в Пекине

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Духовник сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев пообщался с фигуристкой Камилой Валиевой.

— В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий, — рассказал священник.

Он уточнил, что Валиева стала одной из первых спортсменок, с кем он встретился на Играх. Алексеев вылетел в Пекин ночью с 11 на 12 февраля, отмечает РИА Новости.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.