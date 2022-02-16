«Тупиковая ситуация»: в Госдуме объяснили решение МОК о «предварительных результатах» Валиевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) решил объявить результаты соревнований с участием российской фигуристки Камилы Валиевой предварительными из-за того, что организация находится в безвыходной ситуации. Об этом в среду, 16 февраля, в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

— МОК находится в тупиковой ситуации. Сами создали систему, которую не могут побороть. Поэтому и объявили о предварительных результатах (в соревнованиях с участием Валиевой — прим. «ВМ»). Понятно, что еще будет судебное разбирательство, в ходе которого установят причины попадания в организм Валиевой запрещенного препарата. И решение суда о медалях будет окончательным. Поэтому МОК и перестраховывается, — отметил собеседник «ВМ».

Председатель думского комитета по спорту подчеркнул, что Россия в любом случае будет «бороться в суде и отстаивать права Валиевой». Он также предположил, что и МОК, вероятно, пытается помочь российской фигуристке.

— Очень сложная ситуация (для МОК — прим. «ВМ»). Сейчас у Валиевой чистые пробы. Вопрос к WADA: как же так получилось, что результаты ее допинг-тестов обнародовали очень поздно? Здесь очень много вопросов, по которым МОК не в состоянии принять решение. Не могут понять, что на самом деле делать, — заключил Свищев.

В среду, 16 февраля, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Помимо этого, он напомнил, что расследование ситуации с Валиевой продолжается.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

15 февраля The New York Times опубликовала новую информацию, согласно которой в допинг-пробе фигуристки были обнаружены три препарата, которые используются для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Два последних препарата не являются запрещенными.