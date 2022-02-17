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Новые стандарты услуг позволили соцработникам уделять больше времени подопечным

Георгий Соланович

Город
Новые стандарты услуг позволили соцработникам уделять больше времени подопечным
Фото: pixabay.com

Новый стандарт надомного обслуживания и развитие электронных технологий позволили проводить сотруднику сферы социальной помощи больше времени со своим подопечным. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Раньше больше половины своего рабочего времени соцработники тратили на курьерские обязанности... Сейчас почти 80 процентов рабочего времени социального работника посвящено непосредственной помощи и человеческому общению, а доставка осуществляется посредством дистанционных сервисов, — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Павел Келлер.

Стандарты оказания соцуслуг в столице изменили в 2020 году. Теперь работник регистрирует подопечного в нужном интернет-магазине, выбирает продукты и оформляет заказ на удобный день. Освободившееся время работник тратит на приготовление пищи, уборку, стирку и, конечно, общение с нуждающимся человеком.

На социальную помощь имеют право пенсионеры, граждане с инвалидностью и одинокие люди. На сегодняшний день системой долговременного ухода пользуются 50 тысяч москвичей, к каждому из них применяется индивидуальный подход, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 февраля сообщалось, что выпускники столичных психоневрологических интернатов и социальных домов смогут получить разностороннюю помощь в первые годы жизни вне стен учреждения.

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