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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса более 42 тысяч пациентов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса более 42 тысяч пациентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве за сутки вылечили от коронавируса 42 439 человек. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Всего за время пандемии городские врачи поспособствовали выздоровлению 2 324 231 пациента.

За 24 часа в столице зафиксировали 9705 новых случаев COVID-19. В больницу за сутки с ковидом доставили 955 человек. К аппарату ИВЛ подключили 602 пациента.

Количество смертельных случаев в столице составило 85, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

16 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какую помощь оказывают заболевшим в Москве. По его словам, особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Сергей Собянин отметил, что часть КТ-центров, которые раньше работали исключительно с пациентами с ковидом, перевели на плановую помощь.

Мэр также рассказал, что число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть.

По его словам, также снизилось на 15 процентов и число госпитализаций с COVID-19. Мэр посчитал динамику позитивной, хотя отметил, что абсолютные параметры по Москве все еще достаточно высокие.

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