СК возбудил дело из-за уничтожения погранпункта ФСБ при обстреле с Украины

Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело из-за разрушения пограничного пункта ФСБ в Ростовской области при обстреле с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 февраля.

— По данным следствия, 21 февраля 2022 года, примерно в 09:50, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области. В результате произошло попадание снаряда на участок местности в районе хутора Щербаково, в 150 метрах от государственной границы Российской Федерации и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство общеопасным способом». Сотрудники центрального аппарата ведомства прибыли на место инцидента для проведения следственных действий, отмечается на сайте СК.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.