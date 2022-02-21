Фондовый рынок упал в России на 10,5 процента на фоне обострения в Донбассе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Индекс Московской биржи упал на 10,5 процента на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные площадки в понедельник, 21 февраля.

Помимо этого, индекс РТС снизился на 13,21 процента, а голубых фишек — на 10,67 процента. Бумаги «Яндекса» снизились в цене на 10,5 процента, «Алросы» — на 10,29 процента, а «Новатэка» — на 13 процентов, отмечается на сайте биржи.

21 февраля курс рубля также продолжил падение из-за событий в Донбассе. Стоимость доллара выросла до 79,3 рубля по состоянию на 17:52. При этом курс европейской валюты расчетами «завтра» поднимался до 90,29 рубля.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.