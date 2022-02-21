ФСБ опубликовала видео с ликвидированными украинскими БМП

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ФСБ обнародовала кадры, на которых видно уничтоженные БМП, с помощью которых Украина пыталась эвакуировать диверсантов.

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21 февраля в пресс-службе Южного военного округа заявили, что пятеро диверсантов из Украины были уничтожены российскими пограничниками и военными в Ростовской области. Для эвакуации группы на территорию России зашли две БМП, которые также уничтожили с помощью противотанковых средств. В результате операции пострадавших среди военных и служащих пограничных войск ФСБ нет.

Вскоре глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба захватила в плен украинского военного, который пытался проникнуть в Россию. Группы вошли на российскую территорию со стороны Мариуполя, а также ЛНР, уточнил он. В целом обстановка на границе с Украиной является стабильной, заключил чиновник.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.