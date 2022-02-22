«Толкает мир на грань мировой войны»: Порошенко высказался о признании Россией ЛНР и ДНР

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой мировой войны.

— Путин избрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка, созданную после периода холодной войны. Жестко осуждаю решение России по «признанию независимости» так называемых ДНР и ЛНР. Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так «болит» наша независимость, он так не хочет видеть наш успех, — написал он на странице в Facebook.

Порошенко пояснил, что признание независимости донбасских республик означает многолетнюю оккупацию РФ украинской территории. Он отметил, что данное решение Путина окончательно убивает Минские договоренности и является очередным шагом Кремля в дальнейшую эскалацию ситуации.

Экс-глава Украины призвал международных лидеров ввести санкции против Путина и его окружения.

Путин поручил вооруженным силам РФ поддерживать мир в ЛНР и ДНР. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира российскими вооруженными силами.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.