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Небензя заявил, что РФ осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя заявил, что РФ осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита. Об этом сказал в пятницу, 25 февраля, на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

— Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, — заявил он, передает РИА Новости.

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За резолюцию проголосовали одиннадцать стран-членов, три воздержались.

Президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании республик было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин подписал соответствующие указы.

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