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Роскосмос восстановил работу сайта после технического сбоя

Полина Долганова

Общество
Роскосмос восстановил работу сайта после технического сбоя
Стыковка лабораторного модуля «Наука» с МКС в июле 2021-го, которая, будь его хозяева прозорливее, могла произойти много раньше / Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Работу сайта государственной корпорации Роскосмос удалось восстановить после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Уточняется, что причины сбоя к настоящему моменту не установлены.

До этого на сайте компании появлялась надпись «DB error» при попытке входа.

— Работоспособность сайта Роскосмоса восстановлена, — заключили в корпорации.

До этого стало известно, что НАСА продолжит сотрудничество со всеми международными партнерами в космической отрасли, в том числе с Роскосмосом, для обеспечения безопасной работы МКС.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры не затрагивают сотрудничество между США и Россией в гражданском космосе, никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземной станции не планируется.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.

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