ФСБ: Российского пограничника ранили при пресечении провокации со стороны Украины

Фото: Cкриншот видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Пытавшегося найти убежище на территории России военнослужащего ВСУ расстреляли украинские националистические формирования. Российский пограничник пострадал при пресечении провокации. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что расстрелянный украинский военный пытался найти убежище в России, чтобы уклониться от участия в боевых действиях.

— В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, — передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

Днем 26 февраля в ФСБ сообщили о стрельбе со стороны Украины, которая направлена на Ростовскую область. В ведомстве добавили, что в результате обстрела на территорию области в районе населенного пункта Нижнекамышинский упали три мины калибром 120 миллиметров. В результате случившегося домохозяйства и люди не пострадали.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.